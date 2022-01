Aktie in diesem Artikel MorphoSys 29,73 EUR

0,27% Charts

News

Analysen

MorphoSys 29,73 EUR 0,27% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach einer Branchenveranstaltung der Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Dauer einer Behandlung von Patienten mit dem Krebsmittel Monjuvi sei mit wenigen Monaten nach wie vor kurz, was der Biopharmakonzern zu verbessern versuche, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Der in Aussicht gestellte Höchstumsatz mit dem Mittel könne noch immer erreicht werden, vermutlich aber erst später als geplant./bek/ck