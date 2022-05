Aktie in diesem Artikel MorphoSys 19,80 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst James Gordon rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht nicht mit größeren Kursbewegungen. Der schwache Monjuvi-Absatz sei bereits bekannt gewesen, und am Ausblick des Antikörperspezialisten habe sich nichts geändert. Neuigkeiten aus der Entwicklungspipeline habe es auch nicht gegeben./ag/edh