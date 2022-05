Aktie in diesem Artikel MorphoSys 17,57 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys nach Quartalszahlen von 40 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Biotech-Unternehmens habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2022 bis 2024 reduziert, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie hält er jedoch weiterhin für attraktiv bewertet./edh/gl