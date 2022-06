Aktie in diesem Artikel MorphoSys 18,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst James Gordon sieht die Lizenzvereinbarung mit Human Immunology Biosciences positiv. Er hat für die Krebstherapie MOR210 laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie bislang keinen Wert in seinem Modell einkalkuliert. Der deutsche Antikörperspezialist erhält für den Vertragsabschluss aber unter anderem eine Vorauszahlung von 15 Millionen US-Dollar für MOR210./ag/edh