NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys nach Quartalszahlen von 34,00 auf 32,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Spitzenumsatz des Krebsmedikaments Monjuvi gesenkt und trage damit der gestiegenen Konkurrenz Rechnung, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensprognosen für das Krebsmedikament drohten zu sinken. Die aktuelle Bewertung der Aktie werde allerdings - bei allen Unsicherheiten - dem Potenzial von Morphosys' Produkt-Pipeline sowie den vorhandenen Barmittelbeständen nicht gerecht./gl/bek