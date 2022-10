Aktie in diesem Artikel MorphoSys 22,53 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Morphosys in einer Studie vom Montag auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Analyst James Gordon ist damit kurzfristig sehr optimistisch für die Aktien des Antikörperspezialisten vor neuen Erkenntnissen zum Alzheimer-Testkandidaten Gantenerumab. Der Schweizer Partner Roche wird Studiendaten Ende November auf dem CTAD-Fachkongress in San Francisco zeigen. Insgesamt bleibt Gordon aber für Morphosys beim Kursziel von 32,50 Euro bei einer Einstufung mit "Neutral". Er sieht Risiken für die Markterwartungen an Monjuvi und einen schwierigen Weg in die Profitabilität./ag/tih