NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen auf "Neutral" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 32,50 Euro. Die Kennziffern seien angesichts der Vorveröffentlichung im Oktober weitestgehend bekannt gewesen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit erschienen die Markterwartungen für das vierte Quartal aber nun um zwei Prozent zu hoch, und auch für das kommende Jahr müssten sie wohl sinken./tav/ajx