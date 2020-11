Aktie in diesem Artikel MorphoSys 90,84 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys anlässlich der US-Zulassung für das Krebsmedikament Monjuvi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst James Gordon wertete die Zulassung des Antikörpers MOR208 durch die US-Behörde FDA in einer am Montag vorliegenden Studie positiv für das Biotech-Unternehmen./edh/mis