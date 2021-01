Aktie in diesem Artikel MorphoSys 92,02 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. 2021 könnte ein Übergangsjahr für die europäischen Pharma- und Biotechunternehmen sein, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Abwärtsrisiken hinsichtlich der Sektorschätzungen seien größer als die Chancen. Unter den europäischen Konzernen favorisiert er nicht die Großkonzerne, sondern die aus der zweiten Reihe. Für Morphosys' erstes selbst entwickeltes Krebstherapeutikum Monjuvi rechnet er nach der kürzlich erfolgten Einführung in den USA nun auch in Europa mit einem starken Marktstart./ck/tih