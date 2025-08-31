MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 20,49 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Im August dürften sämtliche Triebwerkshersteller Stärke gezeigt haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Safran führe hinsichtlich der Zahl der ausgerüsteten Erstflüge das Feld an, während Rolls-Royce und MTU auf Jahressicht weniger stark zugelegt haben dürften./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 09:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:31 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
470,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
388,40 €
|Abst. Kursziel*:
21,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
389,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,82%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
429,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|19:01
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
