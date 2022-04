NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe besser als befürchtet abgeschnitten und seine Jahresziele bestätigt, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Zahlenwerk zeuge von einer starken Margenentwicklung./ck/ajx