NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU nach Quartalszahlen von 250 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 18 Prozent übertroffen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete sie mit den Kapitalausgaben des Triebwerkherstellers./bek/he