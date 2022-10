NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Eine solide Geschäftsentwicklung habe dem Triebwerksbauer einen höheren Gewinnausblick ermöglicht, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft habe Rückenwind geliefert./mis/ajx