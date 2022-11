NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU nach dem Kapitalmarkttag von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer habe einen starken Ausblick auf 2023 gegeben, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies sie darauf, dass das operative Ergebnisziel (Ebit) des Unternehmens über dem Konsens liege. Die größte Überraschung aber sei das Wachstumsziel für das Geschäft mit neuen Antrieben./ck/he