MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 16,51 Mrd. EURKGV 18,80 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 450 auf 420 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die direkten Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten auf den Triebwerksbauer seien begrenzt, schrieb George McWhirter am Montagabend mit Blick auf die harschen Kursverluste seit dem Ausbruch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege inzwischen deutlich unter dem Zehnjahresschnitt. Dies habe es seit 2017 nur zweimal so gegeben./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
420,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
310,80 €
|Abst. Kursziel*:
35,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
310,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,27%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
422,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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