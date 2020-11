LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen für Airbus, MTU und Safran in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Quartalsberichte an. Die Änderungen seien aber äußerst moderat./ag/tih