HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat MTU von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 210 Euro belassen. Der Triebwerksbauer bleibe trotz eines schwachen ersten Quartals profitabel, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen schlage sich so in der Krise weiterhin wacker. Nichtsdestotrotz werde das Erreichen des Vorkrisenniveaus noch einige Zeit in Anspruch nehmen./tih/ajx