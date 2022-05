HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil bescheinigte dem Triebwerksbauer in einer am Montag vorliegenden Studie einen "guten Jahresauftakt" mit Zahlen über den Erwartungen. Er hält aber an seiner neutralen Beurteilung der Aktien fest wegen eines Kurspotenzials, das er für begrenzt hält./tih/edh