MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 16,43 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 420 auf 350 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst George McWhirter hält den Boom im Instandhaltungsgeschäft inzwischen für gefährdet, wie er am Freitag in seiner Branchenanalyse zur zivilen Luftfahrt schrieb. Der Anstieg der Treibstoffkosten könnte die jahrelange Wachstumsstory ins Wanken bringen. 2027 rechnet McWhirter jedenfalls mit einer Abschwächung. Safran bleibt sein Favorit angesichts der jüngsten Triebwerkflotte, die im schwierigen Umfeld eine gewisse Absicherung bedeute./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Hold
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
305,10 €
|Abst. Kursziel*:
14,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
299,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,86%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
374,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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