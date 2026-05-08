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Marktkap. 16,43 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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WKN A0D9PT

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ISIN DE000A0D9PT0

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Symbol MTUAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MTU Aero Engines Hold

08:01 Uhr
MTU Aero Engines Hold
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 420 auf 350 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst George McWhirter hält den Boom im Instandhaltungsgeschäft inzwischen für gefährdet, wie er am Freitag in seiner Branchenanalyse zur zivilen Luftfahrt schrieb. Der Anstieg der Treibstoffkosten könnte die jahrelange Wachstumsstory ins Wanken bringen. 2027 rechnet McWhirter jedenfalls mit einer Abschwächung. Safran bleibt sein Favorit angesichts der jüngsten Triebwerkflotte, die im schwierigen Umfeld eine gewisse Absicherung bedeute./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Hold

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
305,10 €		 Abst. Kursziel*:
14,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
299,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,86%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
374,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

04.05.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
01.05.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
30.04.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.04.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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