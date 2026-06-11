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Symbol MTUAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MTU Aero Engines Hold

08:01 Uhr
MTU Aero Engines Hold
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
318,10 EUR 8,00 EUR 2,58%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Hold" belassen. George McWhirter hob am Donnerstag in seiner Analyse europäischer Triebwerkhersteller vor allem die Defensivqualitäten von Rolls-Royce hervor, die er zum Kauf empfahl. Hinsichtlich der zivilen Luftfahrt ist er eher vorsichtig und setzt daher auf Aktien, die auch eine Schwäche in der Flugaktivität gut verkraften können. Die Kapazitäten bei Großraumflugzeugen seien bei steigenden Treibstoffkosten üblicherweise stabiler als die von Schmalrumpfflugzeugen. Rolls-Royce sei in Großraumflugzeugen besonders stark vertreten, gefolgt von MTU und Safran./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Hold

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
304,10 €		 Abst. Kursziel*:
15,09%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
318,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,03%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
374,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

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