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Symbol MTUAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MTU Aero Engines Hold

08:06 Uhr
MTU Aero Engines Hold
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
349,20 EUR 0,40 EUR 0,11%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Hold" belassen. Die erneute Eskalation in Nahost bringe den europäischen Luftfahrtsektor wieder in leichte Turbulenzen, schrieb Analyst George McWhirter am Dienstag. Die Risiken für das zivile Wartungsgeschäft seien noch nicht abgehakt. Mit Blick auf die Triebwerkshersteller bleibe das monatliche Wachstum der Flugstunden bei Rolls-Royce am höchsten, MTU habe sich zuletzt aber besonders deutlich erholt. Rolls-Royce bleibt McWhirters Top-Favorit./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Hold

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
350,00 €		 Abst. Kursziel*:
0,00
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
349,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,23%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

08:06 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
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