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Symbol MTUAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MTU Aero Engines Hold

14:31 Uhr
MTU Aero Engines Hold
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
351,00 EUR 8,80 EUR 2,57%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU nach einem Besuch der Branchenmesse Farnborough Airshow auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Nachfrage sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Segment Rüstung sei groß, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der bestellten Flugzeuge sei höher gewesen als 2024. MTU habe Aufträge über insgesamt 500 Millionen Euro erhalten. In einem Gespräch mit Managern von MTU sei es um einen neuen Helikoptermotor gegangen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Hold

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
350,40 €		 Abst. Kursziel*:
-0,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
351,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,28%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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