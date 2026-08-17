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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MTU Aero Engines Hold

10:01 Uhr
MTU Aero Engines Hold
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 350 auf 390 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die durchschnittliche Dauer der Betriebsstunden von Flugzeugturbinen sei im Juli gestiegen, schrieb George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gelte das am stärksten für Motoren von Rolls Royce, gefolgt von denen von Safran und MTU. Rolls Royce bleibe sein Favorit in der Branche. Den stärksten Anstieg im Juli in Relation zum Vormonat habe derweil Safran aufgewiesen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Hold

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
390,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
379,60 €		 Abst. Kursziel*:
2,74%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
378,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,93%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
397,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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