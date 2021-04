NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Profitabilität des Triebwerksherstellers dürfte sich verschlechtert haben, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die freien Barmittel könnten sich hingegen verbessert haben./bek/he