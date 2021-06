NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 191 Euro belassen. Analyst David Perry nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie nur minimale Änderungen an seinem Bewertungsmodell für den Triebwerkhersteller vor./edh/he