NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe beim operativen Ergebnis (Ebita) positiv überrascht, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl dürften sich die Markterwartungen nicht deutlich ändern./la/ck