NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU vor dem Kapitalmarkttag des Triebwerkbauers am 18. November von 225 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2024 an. Damit reflektiere er günstigere Wechselkurse sowie eine etwas positivere Sicht auf das langfristige Ersatzteilgeschäft mit dem V2500-Triebwerk. Zudem errechnete Perry nun erstmals seine Schätzungen für 2025./ajx/he