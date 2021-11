NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe verlässliche Botschaften gesendet, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings hätten ein Stück weit die Details gefehlt./la/he