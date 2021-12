NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU nach den jüngsten Kursverlusten von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 240 auf 220 Euro gesenkt. Der zivile europäische Luftfahrtsektor dürfte 2022 abheben und ein gutes Umsatzwachstum vorlegen, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings müssten die Unternehmen mit höheren Anlaufkosten, Lieferkettenproblemen und den Covid-19-Folgen kämpfen. Sein höheres Votum für die Aktie des Triebwerkbauers begründete er mit der deutlich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im Jahr 2021./edh/mis