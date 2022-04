NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach einer Fachkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die Vorträge hätten ein positives Bild für die ganze Flugbranche gezeichnet, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der MTU-Finanzchef Peter Kameritsch habe sich sehr optimistisch zum mittelfristigen Ausblick geäußert. Er habe unter anderem eine Erholung der Nachfrage und Potenzial für Margensteigerungen angesprochen. Perry sieht bei dem Triebwerksbauer in kurzfristigen Kursschwächen eine Kaufgelegenheit für Anleger./tih/eas