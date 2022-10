NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach Zahlen und angehobener Prognose auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Sowohl das operative Quartalsergebnis (bereinigtes Ebita) als auch die erneuerten Ziele seien besser als gedacht, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung sei am Markt jedoch eher mit einer moderaten Reaktion zu rechnen./tav/stk