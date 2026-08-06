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Symbol MTUAF

Barclays Capital

MTU Aero Engines Underweight

09:21 Uhr
MTU Aero Engines Underweight
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
374,80 EUR 3,50 EUR 0,94%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU zwar von 415 auf 420 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es sei Zeit für Umschichtungen, schrieb Milene Kerner am Donnerstag zu Europas Triebwerkherstellern. Safran und Melrose wurden mit "Overweight" bestätigt. Safran bleibe Klassenbester, während Melrose das höchste Free-Cashflow-Wachstum versprächen. MTU bleibe qualitativ durchaus gut, das Wachstumsprofil sei allerdings vergleichsweise weiter ausgereizt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Underweight

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
420,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
375,10 €		 Abst. Kursziel*:
11,97%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
374,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,06%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
391,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:21 MTU Aero Engines Underweight Barclays Capital
05.08.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
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