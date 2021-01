NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf "Underweight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe 2020 recht gut gemeistert, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Die Papiere hätten sich jedoch ohne nennenswerte Veränderung der Gewinnschätzungen bereits verdoppelt. Perry rät den Anlegern, lieber auf Airbus zu setzen./ag/tih