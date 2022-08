NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die operativen Ergebnisse und die Solvabilität blieben stark, schrieb Analyst Alan Devlin in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Erträge des Rückversicherers aus dem Investmentgeschäft seien hingegen hinter den Erwartungen zurückgeblieben./bek/gl