NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 370 auf 375 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den starken Quartalszahlen des Rückversicherers sowie der Bilanzierungsumstellung das neue Regelwerk IFRS 17 habe er seine Schätzungen für den Nettogewinn für die Jahre bis 2027 angehoben, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2023 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

