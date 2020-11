NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Eine positive Überraschung sei die Entwicklung der Tochter Ergo gewesen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Nettoergebnis des Rückversicherers habe den Erwartungen entsprochen./mf/mis