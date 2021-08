NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Die endgültigen Resultate für das zweite Quartal zeichneten ein durchwachsenes Bild, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschtzung. So resultiere der hohe Gewinnzuwachs fast ausschließlich aus dem Schaden-/Unfall-Rückversicherungsgeschäft./mf/la