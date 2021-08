NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Munich Re nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Die Kapitalausstattung des Rückversicherers sei ebenso eine positive Überraschung wie die Ergebnisentwicklung, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält es nun für zunehmend wahrscheinlich, dass im kommenden Jahr ein eine Milliarde Euro schweres Aktienrückkaufprogramm wieder beginnen werde./gl/mis