NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Eine unerwartet hohe Schaden?Kosten-Quote sei zwar am Markt nicht gut angekommen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl der Rückversicherer weltweit schon der größte sei, wachse er aber weiterhin schneller als seine Konkurrenten. Er sei zuversichtlich, dass die im vierten Quartal enttäuschende Profitabilität nicht auf Fehlern des Managements beruhe./tih/he