NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Alles in allem habe er zwar seine Gewinnprognose für den Rückversicherer gesenkt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der steigenden Renditen am deutschen Staatsanleihemarkt aber habe er seine Schätzungen mit Blick auf die Solvabilität erhöht./la/he