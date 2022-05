NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Nettogewinn sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, die Solvabilitätsquote sei hingegen leicht unter der Konsensschätzung geblieben, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Positiv wertete er, dass der Rückversicherer den Jahresausblick trotz erheblichen Gegenwinds bestätigt hat./edh/ajx