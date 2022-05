NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 300 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückversicherer profitiere weiterhin von steigenden Zinsen und Rückversicherungssätzen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn die Unternehmensgruppe im zweiten Quartal voraussichtlich Kriegsschäden in Höhe von etwa 400 Millionen Euro melden dürfte, werde dies vom aktuellen Kurs/Gewinn-Verhältnis für 2022 bereits vollständig reflektiert./ck/edh