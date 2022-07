NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Bei einem der jüngsten Gespräche mit der Unternehmensführung habe er von den erfreulichen Fortschritten des Rückversicherers bei der Bilanzierungsumstellung auf den Standard IFRS 17 gehört, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/jha