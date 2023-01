Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy

16:46 - Jefferies & Company Inc. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Die Maklergruppe Howden habe geschätzt, dass in der Erneuerungsrunde zum Jahreswechsel die Preise für die Rückversicherung von Sachkatastrophen weltweit um 37 Prozent gestiegen seien und die Retrozessionen - die Prämien für die "Weiterrückversicherung" zur Verringerung und Streuung der Risiken - um 50 Prozent, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei der höchste Preisanstieg seit 1992 und führe die Preise auf ein Allzeithoch./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2023 / 09:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 09:33 / ET

