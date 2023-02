Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy

08:56 Teilen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re nach Jahreszahlen von 324 auf 365 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückversicherer sei beständiger denn je, schrieb der ab sofort zuständige Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie habe am Berichtstag negativ reagiert auf Details der Vertragserneuerungsrunde - ein Argument, das er nicht teile. Die Aussichten von Munich Re verbesserten sich mit der Zuversicht, das Nettogewinnziel von vier Milliarden Euro zu erreichen. Spyrou verschob derweil den Bewertungszeitraum in die Zukunft./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images