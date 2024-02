Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy

12:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re von 440 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. So starke Jahre wie 2023 gebe es im Bereich der Rückversicherungen nicht oft, weshalb es schwer werde, da wieder heranzukommen, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ausschüttungen dürften daher zwar wieder geringer werden, aber risikobereinigt attraktiv bleiben. Er hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2025 an und insbesondere die für die Dividenden bis 2026./ck/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

