ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle sah am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf Zahlen keinen Anlass für größere Anpassungen der Gewinnerwartungen am Markt./ag/bek