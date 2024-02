UBS AG

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 440 auf 480 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Jahreszahlen sei er zuversichtlicher für die Ergebnisentwicklung des Rückversicherers, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auch auf die deutliche Dividendenerhöhung./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 20:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 20:22 / GMT

