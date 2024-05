UBS AG

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy

20:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 486 auf 500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückversicherer dürfte in den kommenden drei Jahren ein jährliches durchschnittliches Gewinnwachstum von 10 Prozent erreichen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine EPS-Prognosen für 2024 sowie 2025 und verlagerte den Bewertungshorizont in die Zukunft./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 15:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 15:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com