DAX 24.137 -0,2%ESt50 5.331 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.257 -0,4%Euro 1,1654 -0,1%Öl 66,34 -0,1%Gold 3.396 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum
Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
564,40 EUR -40,00 EUR -6,62 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 75,22 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

09:16 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
564,40 EUR -40,00 EUR -6,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Nach den vorherigen Erkenntnissen sei es nun keine Überraschung mehr, dass der Versicherungskonzern mit seinen Ergebnissen den Analystenkonsens deutlich übertroffen habe, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte auch für den Ursprung der Überraschung. Bei den Vertragserneuerungen gehe der Konzern mit risiko- und inflationsbereinigten Preissenkungen diszipliniert vor./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
485,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
607,80 €		 Abst. Kursziel*:
-20,20%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
564,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,07%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
580,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

09:16 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
23.07.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Hold von Jefferies & Company Inc. für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Hold von Jefferies & Company Inc. für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
dpa-afx Munich Re-Aktie: Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt - Preisrückgang bei Verträgen
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagnachmittag fester
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt nachmittags
finanzen.net Handel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag höher
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zieht am Vormittag an
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Supervisory Board decides on changes to the Board of Management
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re posts quarterly result of €2.1bn
EQS Group EQS-CMS: M&#252;nchener R&#252;ckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in M&#252;nchen: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: M&#252;nchener R&#252;ckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in M&#252;nchen: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: M&#252;nchener R&#252;ckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in M&#252;nchen: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: M&#252;nchener R&#252;ckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in M&#252;nchen: Release of a capital market information
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen